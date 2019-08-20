 Глава "Роскосмоса" обвинил SpaceX Илона Маска в демпинге на рынке запуска ракет

Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Он (Илон Маск, – ред.) для Пентагона делает в три раза дороже пуски, что позволяет ему использовать прибыль, чтобы на мировом рынке опускать цены, вести демпинг", – сказал Рогозин.

При этом российский топ-менеджер отметил, что появление SpaceX "расшевелило" "Роскосмос".

"То, что Маск появился, – для нас это хорошо. Потому что мы почивали на лаврах и у нас все было замечательно, мы 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас это вызов", – подчеркнул Рогозин.

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Глава "Роскосмоса" пообещал, что новая российская сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей" сможет осуществлять запуски существенно дешевле американского аналога, не уточнив, какую именно американскую ракету он имеет в виду.

Сейчас в США проводятся запуски сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, созданной компанией SpaceX. Кроме того, та же компания разрабатывает ракету Big Falcon Rocket (BFR), которая должна будет прийти на смену Falcon Heavy, а NASA ведет разработку носителя SLS (Space Launch System). Первые пуски обеих ракет планировалось провести в 2020 году.

В 2018 году "Роскосмос" заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена которого, по представленным на сайте госзакупок данным контракта, составит 1,6 млрд руб.

Рогозин заявлял, что летные испытания ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" на космодроме Восточный запланированы на 2028 год, а стоимость создания новой ракеты оценил в 700–750 млрд руб.

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