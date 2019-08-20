 Рынок электромобилей ожидает дефицит материалов для аккумуляторов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на ecoautoinfo, передает БизнесЦензор.

По сведениям консалтинговой и исследовательской фирмы Wood Mackenzie, наибольший риск существует для поставок лития, кобальта и никеля. По прогнозам аналитиков, бум использования электрокаров произойдет в течение предстоящих 30 лет. При этом будет наблюдаться дефицит производства металлов.

В настоящее время поставок лития, кобальта и никеля хватает, чтобы удовлетворить запрос, сообщил глава по исследованиям Wood Mackenzie Гевин Монтгомери. Но краткосрочная стоимость этих металлов снизилась, и это будет сдерживающим фактором для компаний в увеличении предложений, чтобы удовлетворить будущий спрос.

По словам Монтгомери, в ближайшем будущем из-за повышения выпуска электромобилей, спрос на металлы, по предположениям, будет повышаться столь быстро, что поставщикам не удастся успевать за ним. Поскольку на планете запасы лития, кобальта и никеля исчерпываются, их может просто не хватить, чтобы удовлетворить будущий спрос автоконцернов.

В прошлом году мировые продажи электрокаров повысились на 64% по сравнению с 2017 годом. По предположениям Wood Mackenzie, продажи электромобилей будут расти.

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