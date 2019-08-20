 Цены на уголь в Азии упали до минимума за три года, – FT

По данным S&P Global Platts, средняя стоимость австралийского угля, поставляемого морским транспортом, составляет около $61 за тонну, тогда как еще прошлым летом цена достигала $120 за тонну, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает Financial Times, кроме сокращения спроса на уголь на фоне перехода к более экологичным видам топлива и замедления роста промпроизводства, в мире наблюдается рост предложения.

"Спад вызван структурными изменениями в экономике и торговой войной, которая оказывает сильное негативное влияние на рынок энергетического угля", – отметила аналитик консалтинговой компании CRU Мишель Лю.

Согласно данным государственного статистического управления КНР, потребление электроэнергии промышленными предприятиями, на которые приходится около 70% спроса на электричество в стране, в первом полугодии 2019 года выросло на 3,1% по сравнению с ростом на 7,6% за аналогичный период прошлого года.

При этом совокупная выработка электроэнергии в Китае увеличилась на 3% в январе-июле, однако производство электричества из угля практически не изменилось.

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Как сообщалось, по данным Минэнергоугля, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тыс. тонн, что на 46% (639,2 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.

В Офисе президента уже предостерегли компании тепловой генерации от попыток использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов.

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