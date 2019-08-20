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 Корпоративные отношения
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Все про:перевозки (232) таможня (407) Нефьодов (114)

 Нефьодов назвал три приоритетных направления работы на должности главы таможни

Глава таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов намерен в ближайший год сфокусироваться на почтовых перевозках, автомобильных перевозках на западной границе и контейнерных перевозках в портах.

Об этом Нефьодов сказал во время встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приоритетными для меня на следующий год будут три канала работы: почтовые перевозки, автоперевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах. Понимаю, что есть и другие проблемы, но это то, что будет в фокусе, и хорошо, чтобы нам на эти три истории хватило ресурсов", - сказал Нефьодов.

Он сообщил, что после его просьбы в Facebook направлять ему жалобы, он получил их более 1 тыс., большинство касалось растаможивания автомобилей.

"Мне пришло около тысячи жалоб по автомобилям, еще приблизительно 50 - о том, что где-то собирают с маршрутки по 50 грн и где-то плохие туалеты. И мне пришло только два кейса, где есть реальная фабула, которую можно проверить и на которую можно отреагировать", - сказал Нефьодов.

По его словам, один из таких кейсов уже направлен в правоохранительные органы. В дальнейшем Нефьодов планирует запустить электронную систему жалоб, как Dozorro в публичных закупках - с возможностью оставить жалобу онлайн и отслеживать статус ее обработки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143828
 
 
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Как был питухом при петре, таким же и остался. Уровень этой бородатой леди,- лепить дурачка: пэйпал нэ хочэ заходыты в Украйину ко-ко-ко.
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Що ж ти за **** така? Ну що тобі зробив цей розумний, симпатичний і патріотичний хлопець?
Я бажаю тобі щоб ти жив дуже довго. І пережив своїх дітей і онуків.....
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чтобы понять что он сделал достаточно посмотреть видео на котором этот ******* нагло цинично ВРЁТ при чём врёт ПРЕДНАМЕРЕННО. Пейпол в Украине не работает на приём платежей из-за НБУ, который хочет чтобы пейпол дэдозвил у них получал. ********* 8% не понять.
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Понял. Тогда ситуация меняется коренным образом: Чтобы ты жил не очень долго.
Но при этом всё остальное осталось в силе. Мразь ты тупая.
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ПоЦег, ти тупа істото так поспішало, що забуло перекладач включити?
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Порадьте цьому моджахеду сходити в перукарню, або подаруйте йому бритву - на нього ж гидко дивитись.
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Гидко дивитись на тебе - твої розпухші і замурзані "морозивом" губи.
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техника уже начала дорожать при падающем долларе
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