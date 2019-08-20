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Все про:мониторинг (31) реестр (192) рейдерство (61)

 В Украине запустили бесплатный сервис оповещений владельцев бизнеса об изменения в реестрах

Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра "Опендатабот" запустил бесплатные оповещения для владельцев компаний об изменении регистрационных данных с помощью sms и e-mail.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщает БизнесЦензор.

По подсчетам сервиса, еженедельно в Украине происходит около 3500 изменений в компаниях. Большинство из них касаются смены директора, адреса, бенефициаров.

Компания начнет отправлять оповещения об изменениях в реестре, всем владельцам, даже если они не являются пользователями "Опендатабот". Для этого будут использоваться контактные данные, которые указаны в регистрационных документах. Их указали почти 90% компаний, в которых были изменения.

"Одна из самых больших проблем, с которой сталкивается украинский бизнес – это рейдерство. Самая простая возможность защитить свой бизнес – это мониторить изменения в компаниях... Чтобы преодолеть эту проблему, мы сделали сервис уведомлений об изменениях доступным для всех украинцев – мы направили уведомление об изменениях путем смс и емейл. Эти данные указываются при регистрации компании", – отметил основатель "Опендатабот" Алексей Иванкин.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143826
 
 
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