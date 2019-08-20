 Суд отказался заочно арестовать объявленного в розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка, – САП (обновлено)

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает БизнесЦензор.

"Соломенский райсуд отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в прокуратуре, напомнив, что подозрение этому фигуранту дела "Роттердам+" было выдвинуто заочно, прокуратура ходатайствовала о заочном аресте.

САП намерена подать апелляцию на это решение суда, отметили в прокуратуре.

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры категорически не согласны с решением Соломенского районного суда города Киева, который не выбрал для бывшего председателя НКРЭКУ, меру пресечения в виде содержания под стражей. Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не является на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск", – сообщили в пресс-службе САП во вторник вечером

Кроме того, САП указывает на наличие других рисков препятствование следствию со стороны Дмитрия Вовка путем воздействия на участников процесса, возможности уничтожения доказательств по делу.

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Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ. При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.

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