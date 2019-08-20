 Apple запустит собственный стриминговый сервис в ноябре, – Bloomberg

Об эом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Подписка будет стоить $9,99, также предусматривается пробный бесплатный период. Компания представит относительно небольшую подборку сериалов и в течение нескольких месяцев будет регулярно ее пополнять.

Ранее стало известно, что Apple выделила $6 млрд на собственные шоу для стримингового сервиса. Было анонсировано, что на платформе можно будет увидеть контент популярных сетей, а также видео самой компании. Как сообщалось, Apple уже заключила контракт с телеканалами HBO и CBS. В общей сложности сервис будет доступен для пользователей более чем из 100 стран.

Apple выйдет на уже устоявшийся рынок с популярными стриминговыми сервисами от Netflix и Amazon. К выпуску своих сервисов по подписке также готовятся Disney, AT&T и NBCUniversal. Помимо AppleTV+, Apple запустила или готовится запустить еще четыре сервиса по подписке: Apple Music, Apple News+, Apple Arcade (сервис по подписке мобильных игр), а также iCloud Storage.

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