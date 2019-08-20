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Все про:гривня (631) курс (527) НБУ (3951)

 Нацбанк назвал четыре причины укрепления курса гривни

Курс гривни в последние месяцы укрепился благодаря повышенному спросу иностранцев на украинские активы, благоприятным условиям торговли для экспортеров, переводам трудовых мигрантов из-за рубежа и сравнительно небольшому объему вывода дивидендов заграницу.

Об этом в ходе круглого стола рассказал замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Первый фактор, разумеется, это поведение нерезидентов. Мы видим, как они увеличили спрос на украинские активы, прежде всего, на ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма, – ред.). Сейчас их вложения составляют примерно 92 млрд грн", – сказал Сологуб.

При этом замглавы НБУ не согласился с утверждениями, что эти вложения имеют краткосрочный характер.

"Бумаги по погашению менее года, то есть краткосрочные бумаги, по остаточному сроку погашения составляют лишь треть от всех ОВГЗ, находящихся у нерезидентов", – отметил Сологуб.

Банкир добавил, что с начала года Нацбанк смог выкупить на межбанковском валютном рынке $2,9 млрд, и не помешать укреплению гривни.

"Второй фактор – хорошие условия для торговли. Если посмотреть на наш платежный баланс, то НБУ улучшил прогноз с 3,3% от ВВП до 3,6%. Мы видим благоприятную экспортную конъюнктуру, достаточно низкие цены на наш импортный товар, прежде всего нефть и газ", – сказал Сологуб.

Третий фактор, по словам замглавы НБУ, – это рост переводов от украинских граждан, работающих за рубежом, четвертый – покупка инвесторами акций компаний.

"И в этом году мы видим меньше вывода дивидендов из Украины. Это достаточно интересный фактор. НБУ снял все ограничения по выводу дивидендов из страны, но объемы репатриации не выросли… Мы видим, что инвесторы, работающие в Украине, эти деньги не выводят, а реинвестируют. Поэтому снижаются объемы репатриации дивидендов", – сказал Сологуб.

По данным НБУ, с начала года гривня выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира.

Как сообщалось, лагодаря чистой покупке Нацбанком валюты на межбанковском рынке международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $21,84 млрд, увеличившись в июле на 5,8% или на $1,2 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143819
 
   
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 Топ комментарии
 
Ось що буває коли відірвеш бариг від корита! Хто там плакав про знецінення гривні при Зеленському?
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молодець, чемний песик... Тримай кісточку. Нацбанк назвал четыре причины укрепления курса гривни - Цензор.НЕТ 3477
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Борги держава віддає, потрібно подешевше скупити бакс у населення... та й сума економії у гривнях, на тих мільярдах, буде не аби яка!
Цікаво чому НБУ правду сказати не може?
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Ось що буває коли відірвеш бариг від корита! Хто там плакав про знецінення гривні при Зеленському?
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молодець, чемний песик... Тримай кісточку. Нацбанк назвал четыре причины укрепления курса гривни - Цензор.НЕТ 3477
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Кісточок у подарунок від шоколадно-соєвих песиків не приймаємо. Давіться самі.
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а ти чого скиглиш, образив твого партнера? Нацбанк назвал четыре причины укрепления курса гривни - Цензор.НЕТ 4544
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Семён Тупоголовов видимо не понял что экономика идёт по ***** ... а Бакс снижают как и при Януковиче что бы его скупить по дешовке .... а что будет дальше видимо история не учит ... а именно реский скачок вверх за тридцать .... при чём цены как на пиво так и на електронику меньше не стали .... но бакс менять стало невыгодно - изза того и переплата за товар.... любой товар на рынке ..... но Лохи будут рукоплескать Зеленскому а потом лохи скажут .... "ну это не я за него голосовал .... нас вообще было не 73 процента ... а только я , сват кум и брат"
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Якби еконмічний ігсперд трішки тямив в арифметиці, то второпав би, що вірогідність ткнувши на вулиці в першого ліпшого виборчого віку, то ймовірність що він (вона) - з голосувавших на президентських за Зелю трохи менша ніж що не голосував за нього, а на парламентських за СН - втричі менше ніж виборців, які за них не голосували. Але набагато простіше долбити дурістику з соєвої методички.
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ПЕСик это партия твоего казнокрада Пети.
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і про тебе Дурбасику не забув, саму смакоту приховав, тільки за хвостом своїм блохастим перестань кружляти .
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Тарас не Тарас ! Барига довірчевий - це ти! Чому ! Бо клюнув на фуфло від якогось 1+1 з ним. Укріплення гривні - це ознаки перспективи, що закладені ще при Порошенку, йолоп безпросвітний. Люди везуть гроші в Україну млрд-ми. Вони проходять через банківську та торговельну мережі. Відображуються і частково залишаються в банках, громозило бестолковий. НБУ їх акумулює. Звідси проценти на зріст, неуч. Подивимось через рік, та навіть півроку,що буде. Борги Янука-зрадливого та Тимошенки ще не виплачено,і, тут ставки на прийом занижені, бульбашка безголова! Так надоїли антиукраїнські крякали, що сам закрякаєш скоро !
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Борги держава віддає, потрібно подешевше скупити бакс у населення... та й сума економії у гривнях, на тих мільярдах, буде не аби яка!
Цікаво чому НБУ правду сказати не може?
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Проте обраний метод збивати курс - посилено набираючи нові борги, так що це "лікування" держборгу збільшенням держборгу.
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потому что он разворован - начиная с галактической лерки)))
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кого наїб@ти хочуть таким зміцненням? Свиняча шия подорожчала на 20 грн, паливо не збирається дешевшати... і так далі
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То есть по облигациям сейчас приток ,а через 5,5 пять лет надо отдавать в 1/5 раза больше ,заметьте не через 4, не 5 лет, а через 5,5 ,что бы отдавали другие и весь этот приток иссякнет , плюс отрицательное торговое сальдо, которое формирует базис курса, а переводы это частные или они их собрались конфисковывать? а эта спекуляция с облигациями для выкачки денег из бюджета и долгов, что бы Украине ставили условия.
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И тільки інертне скавчання порохосрані нагадувало про 144 потужні рехформи діабетика-клєптомана.
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Укрепление гривны - это фикция. Чем ниже курс, тем дороже обслуживание госдолга номинированного в гривне по неадекватным процентам.
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· Дешевые в гривневом эквиваленте импортные товары - это снижение налоговых поступлений (импортный НДС, акциз, пошлина).
· Снижение курса доллара - это ухудшение положения экспортеров, ведь их доходы, выраженные в нацвалюте, снизились. А это, в свою очередь, ведет к уменьшению налоговых поступлений от деятельности экспортеров.Получается, что укрепление гривны - это и положительное, и в то же время негативное явление для экономики. Серьезное укрепление гривны существенно затрудняет выполнение доходной части бюджета. Например, в июне госбюджет недосчитался 17,8% от запланированных поступлений. А суммарно за январь-июль план по доходам выполнен всего на 96,4%.
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