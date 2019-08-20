 Отставание от плана наполнения госбюджета за полгода составило 28 миллиардов, – Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"План доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 28 млрд грн, или 5,9%. И это при перечислении Национальным банком Украины в государственный бюджет годовой суммы части прибыли к распределению, которая на 17 млрд грн выше плана на год, и увеличении с начала года суммы переплат налогов и сборов на 11 млрд грн", – отметил Пацкан.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что невыполнение плана доходов общего фонда вызвано, в частности системными проблемами в планировании отдельных доходов, применением правительством практики уменьшения для отдельных категорий государственных предприятий норматива отчисления части чистой прибыли после вступления в силу закона о государственном бюджете.

При этом расходы общего фонда госбюджета в первом полугодии на 42,7 млрд грн или 8,5% меньше запланированных. Это вызвано укреплением гривни к иностранным валютам, проведением расходов на осуществление государственных программ социальной защиты населения в пределах фактических обязательств, а также низкой исполнительской дисциплиной участников бюджетного процесса.

"Проведенный анализ показал, что количество решений Кабинета министров о перераспределении бюджетных назначений увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на четверть. При этом некоторые решения бюджетным комитетом направлены на доработку. Это свидетельствует о недостатках планирования и ненадлежащем качестве подготовки проектов решений", – добавил Пацкан.

По словам главы Счетной палаты, Кабмин за полгода распределил уже 73% общего объема резервного фонда. При этом почти три четверти выделенных средств направлены для временного решения насущных проблем угольной отрасли, в основном на выплату заработной платы шахтерам.

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"Принятие таких решений усиливает риски возникновения нехватки средств резервного фонда на непредвиденные расходы, прежде всего ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Возникает вопрос, должны ли системные проблемы угольной отрасли решаться за счет резервного фонда", – отметил председатель Счетной палаты.

Пацкан добавил, что в целом поступления для финансирования государственного бюджета меньше плана на 19,3 млрд грн или 7,1%. Финансирование государственного бюджета осуществлялось на 97% за счет долговых источников, прежде всего государственных внутренних заимствований.

Кроме того, укрепление гривни привело к уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, план доходов общего фонда госбюджета в первом квартале 2019 года был недовыполнен на 16 млрд грн или 8%.

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