 Экспорт мазута с начала года вырос на 56%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" за этот период отгрузил на экспорт 187 тыс. тонн (+56,4%), Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи" - 13,4 тыс. тонн (+47%).

Весь мазут в 2019 году отправляется на экспорт через порт Одессы, за исключением примерно 0,4 тыс. тонн шебелинского ресурса, поставляемого в Молдову по железной дороге.

Также за семь месяцев 2019 года АО "Укргаздобыча" экспортировала 51,6 тыс. тонн бензолсодержащей фракции (+13,3% к аналогичному периоду 2018 года) и 48,3 тыс. тонн риформата (-6,4%).

Кременчугский НПЗ экспортировал 27,6 тыс. тонн рафината бензольного риформинга (-5,6% к аналогичному периоду 2018 года).

В 2018 году экспорт мазута из Украины вырос на 22% - с 196 тыс. до 253 тыс. тонн из-за сокращения внутреннего рынка после ужесточения требований по содержанию серы.

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