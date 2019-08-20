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 Аэропорт "Херсон" готовится открыть рейс в Израиль

Аэропорт "Херсон" в 2020 году откроет рейс в Израиль.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Крылья.

"Принято решение об открытии нового рейса на Шарм-эш-Шейх одной из украинской компании. Я провел переговоры и получил предварительное согласие на то, что в следующем году одной из украинской авиакомпании будет открыт рейс в Израиль. Также были восстановлены переговоры еще с одной компанией", - рассказал Гусев.

Как сообщалось, международный аэропорт "Херсон" в прошлом году перевез 150 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем годом ранее.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143808
 
 
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