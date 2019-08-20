 Аэропорт "Херсон" готовится открыть рейс в Израиль

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Крылья.

"Принято решение об открытии нового рейса на Шарм-эш-Шейх одной из украинской компании. Я провел переговоры и получил предварительное согласие на то, что в следующем году одной из украинской авиакомпании будет открыт рейс в Израиль. Также были восстановлены переговоры еще с одной компанией", - рассказал Гусев.

Как сообщалось, международный аэропорт "Херсон" в прошлом году перевез 150 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram