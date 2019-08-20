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 "Борисполь" распределит перенесенные рейсы из аэропорта "Киев" между двумя терминалами

Аэропорт "Борисполь" примет рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома аэропорта "Киев", распределив их между терминалами D и F.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".

Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.

Терминал D:

  • "Белавиа"
  • LOT
  • Alitalia
  • Pegasus Airlines
  • "Мотор Сич"

Терминал F:

  • Wizz Air
  • Ernest Airlines
  • Buta Airways
  • "Джоника"
  • Vueling

Как сообщалось, согласно выпущенному аэропортом "Киев" NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов), аэропорт будет закрыт с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.

Пассажирам, которые имеют оформленные билеты с вылетом из "Киева" в период со 2 сентября по 12 сентября, необходимо обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и при необходимости переоформления бронирования.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143804
 
 
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