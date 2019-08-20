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 Минрегион разработал новые типовые проекты сельских школ и детсадов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало несколько вариантов типовых планировочных решений современных школ и детсадов в сельской местности.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"За время внедрения Нового образовательного пространства мы много раз сталкивались с различными проблемами во время реконструкции или строительства детсадов и школ на местах. Поэтому Минрегион для регионов разработал 7 вариантов типовых планировочных решений современных сельских школ и детсадов по принципам Нового образовательного пространства и новыми строительными нормами (ГСН). Это отдельное пособие с информацией о проектировании таких заведений, описание объемно-планировочных решений и соответствующие план-схемы. Фактически это техническое задание на проектирование. То есть таким образом можно сократить сроки проектирования и повысить качество проектных решений", – отметил Парцхаладзе.

Было разработано по 2 варианта детских садов – на 40 и 60 детей, 2 варианты учебно-воспитательного комплекса (УВК) – на 175 и 200 детей и 1 вариант средней школы І-ІІ степени – на 270 детей.

"Еще раз подчеркиваю все в соответствии с 4 принципами НОП: энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство, безбарьерность и инклюзия и согласно новым ГСН "учебные заведения" и "Заведения дошкольного образования". В ближайшее время вышлем это пособие в регионы и создание надлежащей инфраструктуры в селах и разместим на сайте Минрегиона", – добавил Парцхаладзе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143796
 
 
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