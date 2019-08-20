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 Экспорт сахара упал на 24%, – "Укрцукор"

Украина по итогам 11 месяцев 2018/2019 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) и по состоянию на 1 августа экспортировала 409,7 тыс. тонн сахара, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, экспорт сахара в июле этого года составил 6,5 тыс. тонн.

Производство сахара в 2018/19 маркетинговом году уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим МГ - до 1,82 млн тонн. В сезоне работало 42 сахарных завода.

По оценкам ассоциации "Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в 2019/20 сезоне сократится с 42 до 32, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143794
 
 
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