 Расходы аграриев на осеннюю посевную вырастут на 13%, – Минагрополитики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"По прогнозной информации из регионов стоимость осенней кампании для сельскохозяйственных производителей в 2019 году составит 138,3 млрд грн, что на 16,1 млрд грн (или на 13,2%) больше, чем в 2018 году", – сказано в сообщении.

По данным министерства, собственными средствами сельхозпредприятия обеспечены на 91,6%.

"Дефицит собственных средств составляет 11,5 млрд грн, который планируется покрыть за счет заемных средств, в том числе за счет привлечения банковских кредитов в объеме 7,4 млрд грн и коммерческих кредитов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 19 августа украинские аграрии приступили к уборке поздних культур – гречихи, проса, подсолнечника.

По сбору ранних зерновых и зернобобовых культур аграрии намолотили 38,7 млн тонн зерна с площади 9,9 млн га, или 99% к прогнозу, при средней урожайности 39,1 ц/га.

Наряду со сбором урожая в 20 регионах проходит сев озимого рапса под урожай 2020 года, которого посеяно уже 347 тыс. га, или 32% к прогнозу.

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