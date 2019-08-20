 США запустили два новых завода по производству сжиженного газа

Об этом сообщила американская компания Sempra Energy, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В мае завод был запущен с участием президента США Дональда Трампа и вице-президент Еврокомиссии Мароша Шефчовича, а в июне Трамп сообщил, что произведена первая партия СПГ.

Подрядчик строительства – японская Chiyoda Corporation – также сообщила о начале производства на другом LNG-заводе в США – первой очереди Freeport LNG в Техасе.

Когда первая очередь проекта заработает полностью, она сможет производить более 5 млн тонн СПГ в год. Вторая очередь той же мощности, как ожидается, заработает в четвертом квартале 2019 года, а третья – в первом квартале 2020 года.

Первая очередь проекта Cameron LNG имеет производительность 4 млн тонн СПГ в год, предполагается строительство еще двух аналогичных очередей. Стоимость всего проекта оценивается в $10 млрд.

Первую фазу проекта Cameron LNG реализует консорциум, состоящий из Sempra LNG, французской Total, японской Mitsui & Co., Ltd. и японской Japan LNG Investment, LLC (СП Mitsubishi Corporation и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha). Всего Sempra Energy не напрямую принадлежит 50,2% Cameron LNG.

Как сообщалось, два крупнейших поставщика природного газа в Европу, норвежский Equinor и российский "Газпром", потеряли свои доли рынка впервые по меньшей мере за четыре года на фоне утроения импорта сжиженного природного газа.

Так, доля СПГ среди газа, поставляемого в Западную и Центральную Европу, выросла до 14% в период с октября 2018 года по август 2019 года с 5% за тот же период 2017-2018 годов.

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