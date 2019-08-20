 Кабмин расширил перечень банков для получения субсидий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.
Как пояснили в министерстве, начиная с октября выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.
"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать монетизированного помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными", – отмечается в сообщении.
Остальные получатели субсидий, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах, будут получать монетизированную субсидию через "Укрпошту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.
"Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк", – добавили в Минсоцполитики.
Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.
Таким образом, монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:
- АО "Укрэксимбанк":
- АО "Ощадбанк":
- ПАО КБ "Приватбанк";
- ПАО АБ "Укргазбанк";
- ПАО "Укрсоцбанк";
- ПАО "Райффайзен Банк Аваль";
- ПАО "Кредобанк";
- ПАО "УкрСиббанк";
- ПАО "Идея Банк";
- ПАО "Креди Агриколь Банк";
- ПАО "Пиреус Банк МКБ";
- ПАО "Альфа-Банк";
- ПАО "ОТП Банк";
- ПАО "Банк Альянс";
- ПАО АКБ "Львов";
- ПАО АКБ "Индустриалбанк";
- ПАО "МТБ Банк";
- ПАО АБ "Пивденный";
- ПАО "Полтава-банк";
- ПАО "Первый украинский международный банк";
- ПАО "Восточно-украинский банк "Грант";
- ПАО "Мегабанк";
- ПАО "Скай Банк";
- ПАО "Юнекс Банк";
- ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк";
- ПАО "Универсал Банк";
- ПАО "Банк Кредит Днепр";
- ПАО "АКБ "Радабанк";
- ПАО "Банк Восток";
- ПАО "Банк инвестиций и сбережений";
- ПАО "АКБ "Конкорд";
- ПАО "Мотор-Банк";
- ПАО "КБ "Аккордбанк";
- ПАО "Кристалбанк".
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