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 Финансы, Социальная политика
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 Кабмин расширил перечень банков для получения субсидий

Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию, теперь это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, начиная с октября выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать монетизированного помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными", – отмечается в сообщении.

Остальные получатели субсидий, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах, будут получать монетизированную субсидию через "Укрпошту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.

"Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк", – добавили в Минсоцполитики.

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Таким образом, монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:

  • АО "Укрэксимбанк":
  • АО "Ощадбанк":
  • ПАО КБ "Приватбанк";
  • ПАО АБ "Укргазбанк";
  • ПАО "Укрсоцбанк";
  • ПАО "Райффайзен Банк Аваль";
  • ПАО "Кредобанк";
  • ПАО "УкрСиббанк";
  • ПАО "Идея Банк";
  • ПАО "Креди Агриколь Банк";
  • ПАО "Пиреус Банк МКБ";
  • ПАО "Альфа-Банк";
  • ПАО "ОТП Банк";
  • ПАО "Банк Альянс";
  • ПАО АКБ "Львов";
  • ПАО АКБ "Индустриалбанк";
  • ПАО "МТБ Банк";
  • ПАО АБ "Пивденный";
  • ПАО "Полтава-банк";
  • ПАО "Первый украинский международный банк";
  • ПАО "Восточно-украинский банк "Грант";
  • ПАО "Мегабанк";
  • ПАО "Скай Банк";
  • ПАО "Юнекс Банк";
  • ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк";
  • ПАО "Универсал Банк";
  • ПАО "Банк Кредит Днепр";
  • ПАО "АКБ "Радабанк";
  • ПАО "Банк Восток";
  • ПАО "Банк инвестиций и сбережений";
  • ПАО "АКБ "Конкорд";
  • ПАО "Мотор-Банк";
  • ПАО "КБ "Аккордбанк";
  • ПАО "Кристалбанк".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143783
 
 
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