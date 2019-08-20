 Гендиректор телеканала Коломойского уходит с должности после 11 лет работы (обновлено)

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", – сказал топ-менеджер.

Журналисты, которые владеют долями холдинга, и стали депутатами тоже собираются продавать свои доли в компании, уточнил Ткаченко, отметив, что он останется почетными президентом телеканала.

Как уточнил сам Ткаченко вечером во вторник, сегодня его последний день на должность гендиректора медиагруппы, после чего эта должность будет упразднена.

"Вместо генерального директора "1+1 медиа" стратегическое управление группой будет осуществлять правление... На своем первом заседании 28 августа правление изберет председателя, который будет отвечать за организацию работы", – написал топ-менеджер на своей странице в сети Facebook.

Ткаченко также сообщил, что новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1 + 1" назначен Вячеслав Миенко.

При этом в целом изменит структура медиахолдинга.

"Каждая бизнес-единица становится равноценным самостоятельным бизнесом, со своими целями и задачами, зонами ответственности, полномочиями и управленческой командой. А именно – появляются следующие бизнес-единицы: "Телевизионный бизнес" во главе с Максимом Кривицким, "1+1 Продакшн" во главе с Викторией Левченко, "Платное телевидение" во главе с Ярославом Пахольчуком, "1+1 Digital&Инновации" во главе с Анной Ткаченко", – добавил гендиректор холдинга, уточнив, что новая структура вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, Александр Ткаченко возглавляет группе каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского с августа 2008 года.