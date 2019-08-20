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Все про:Зеленский (245) Ткаченко Александр (1)

 Гендиректор телеканала Коломойского уходит с должности и продает долю в компании

Генеральный директор медиахолдинга 1+1 media Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - сказал он.

Журналисты, которые владеют долями холдинга, и стали депутатами тоже собираются продавать свои доли в компании, уточнил Ткаченко. Ткаченко останется почетными президентом телеканала.

Напомним, Александр Ткаченко возглавляет группе каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского с августа 2008 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143778
 
 
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Попрощался и не не уходит - остаётся почётным президентом.
Как в анекдоте.
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