 Гендиректор телеканала Коломойского уходит с должности и продает долю в компании

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - сказал он.

Журналисты, которые владеют долями холдинга, и стали депутатами тоже собираются продавать свои доли в компании, уточнил Ткаченко. Ткаченко останется почетными президентом телеканала.

Напомним, Александр Ткаченко возглавляет группе каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского с августа 2008 года.