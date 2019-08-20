 "Роснефть" сократила добычу из-за ограничения приема в трубопроводы "Транснефти"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

За время действия ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" (с 1 мая по 15 июля 2019 г.) компания была вынуждена сократить добычу на 1,7 млн тонн нефти", - уточнила компания.

Еще одной причиной спада добычи компания назвала исполнение квот на ограничение добычи в соответствии с соглашениями ОПЕК+.

Несмотря на квартальное снижение добычи, в годовом выражении она выросла на 0,1%, до 5,71 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (70,1 млн т.н.э. за квартал). Добыча за I полугодие 2019 года составила 5,81 млн б.н.э. в сутки (141,8 млн т.н.э. за полугодие), это на 1,8% больше, чем годом ранее.

В I полугодии добыча жидких углеводородов составила 4,68 млн баррелей в сутки (114,3 млн тонн за полугодие), превысив среднесуточный объем производства первого полугодия 2018 года на 2,1%. Рост добычи компания объяснила активной разработкой новых крупных проектов (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Кондинское месторождения), а также наращиванием объемов производства на зрелых активах ("Самаранефтегаз", "РН-Няганьнефтегаз", "Варьеганнефтегаз").

Среднесуточная добыча жидких углеводородов в отчетном квартале составила 4,62 млн баррелей (56,7 млн тонн за квартал), увеличившись на 0,3% год к году и снизившись на 2,7% квартал к кварталу в результате временного ограничения "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных трубопроводов и выполнения компанией квот в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что в начале июля добыча нефти в "Юганскнефтегазе" (входит в "Роснефть") упала со средних значений за год в 190-195 тыс. тонн в сутки до 110-111 тыс. т/с. В результате добыча нефти "Роснефти" сократилась с 583 тыс. т/с в конце июня до 490,9 тыс. т/с по данным на середину июля.

"Роснефть" объяснила, что вынуждена была сократить добычу нефти, в том числе на "Юганскнефтегазе", из-за больших объемов суррогатной нефти в системе "Транснефти". "Транснефть" уточняла, что ограничила прием нефти "дочки" "Роснефти" в объеме примерно 0,5% от годовой добычи, поскольку нефтяная компания не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов и в системе скопилось много безадресной нефти.

За счет снижения добычи "Юганскнефтегазом" Россия к середине июля сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 445 тысяч. баррелей в сутки - до 10,955 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ почти в два раза, говорил информированный источник.