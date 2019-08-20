 Нацбанк отклонил кандидатуру главы набсовета "Укрэксимбанка", который руководит компанией Азарова

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
НБУ "решил отказать в согласовании кандидатуры независимого директора, председателя наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля", - говорится в сообщении.
Национальный банк потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.
В то же время по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям регулятор решил согласовать следующих лиц: Викторию Страхову (представителя государства от президента Украины); Юрия Буца (представителя государства от Кабинета министров).,
Как сообщал БизнесЦензор, председатель набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.
Наш президент Вова умудрился на грабли наступить дважды. А потом,очевидно и сел на них.
Талант.
В свое время, Вова хотел запустить свои коготочки в золотовалютный резерв (об этом - в сообщениях от 22.07.2019 г.) Тогда НБУ мягко намекнуло Вове, прислало ему выписку из меморандума с МВФ с подчеркнутой цитатой "...незалежна монетарна політика Національного Банку України є основним чинником співпраці України з МВФ".
Но Вова не успокоился, и решил сместить главу НБУ, возбудив против него явно дутое дело руками своих подельников.
На этот раз, НБУ не стало тратить бумагу и врезало со звоном по структурам Коломойского.
Они-то знают, где уязвимое место Вовы.
Но Вову в детстве не учили быстро говорить волшебные слова "Дядя, извините засранца..." Вова замешкался, размышляя о захвате вселенной, и НБУ пошло громить наблюдательные советы государственных банков, вышвыривая оттуда всех даже условно связанных с теми, кто даже условно связан с Вовой и К.
При том МВФ, **** и ВБ поддержали действия Нацбанка.
Нам всегда нравилось умение вовиной команды довести случайный укол иголочкой до уровня сепсиса. Правильной дорогой идете !
Инна Рогоза,
https://ukrmir.info/kak-nbu-nastuchalo-vovochke-po-tupoj-bashke/