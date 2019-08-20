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 "Укрспецэкспорт" и турецкая компания разработают ударный беспилотник "Акинжи". ФОТО

Совместное предприятие украинской госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence разрабатывает беспилотный летательный аппарат нового поколения "Акинжи".

Об этом со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

Ударный БПЛА "Акинжи" разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских вооруженных сил, сообщает "Укроборонпром".

Главным преимуществом "Акинжи" называют возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. "Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", - сказано в сообщении.

"Акинжи" относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Беспилотник оснащается системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами.

Среди номенклатуры вооружения "Акинжи" – управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника – фортификационным сооружениям, центрам управления и связи, мостах, складах и т.д.Укрспецэкспорт и турецкая компания разработают ударный беспилотник Акинжи 01
Укрспецэкспорт и турецкая компания разработают ударный беспилотник Акинжи 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143758
 
 
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Для ЗРВ (С-300, БУК, не говоря об С-400) это отличная мишень, не успеет взлететь как ее уничтожат на дальности до 200 км.
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