 Казахстан продлит сроки программы по сокращению добычи урана

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении компании, в настоящее время компания начинает обсуждать с партнерами по совместным предприятиям реализацию данного плана на всех урановых рудниках в Казахстане.

"Решение о намерении сохранить сокращение производства обусловлено тем, что урановый рынок все еще восстанавливается после периода избыточного предложения, и цены на уран сохраняются на низком уровне. Как крупнейший мировой производитель урана "Казатомпром" осознает необходимость соответствия глобального производства текущему спросу", - отмечается в пресс-релизе компании.

Как поясняет пресс-служба, компания объявляет о своих планах задолго до конца года, чтобы дочерние и совместные добычные предприятия имели возможность предусмотреть в своих бюджетах на 2020 год необходимые изменения капитальных затрат с учетом пересмотренного объема добычи на 2021 год.

По прогнозам компании, полная реализация данного решения сократит первичное предложение урана на мировом рынке в 2021 году на величину до 5,6 тыс. тонн. Объем добычи "Казатомпрома" в 2021 году сохранится на уровне менее 23 тыс. тонн урана, что, как ожидается, будет соответствовать показателям 2019 и 2020 годов, по которым ранее было объявлено о 20%-ном сокращении годовых объемов добычи относительно уровня, прописанного в контрактах на недропользование.

Между тем, решение относительно объема добычи после 2021 года не принято, и "Казатомпром" продолжит наблюдать за развитием ситуации на рынке. При этом возврат к полному объему добычи не ожидается до тех пор, пока рынок не продемонстрирует очевидное устойчивое восстановление, и для обеспечения баланса спроса и предложения не потребуется больше урана.

"Рынок природного урана демонстрирует некоторые признаки восстановления по сравнению с минимумом 2016 года, но все еще далек от необходимости возвращать в работу имеющиеся производственные мощности. Сохранение объема добычи на текущем уровне способствует долгосрочному устойчивому развитию рынка в интересах всех заинтересованных сторон. Намерение продолжить сокращение производства также демонстрирует нашу приверженность стратегии создания долгосрочной рыночной стоимости, а не наращиванию объемов", - заявил председатель правления "Казатомпрома" Галымжан Пирматов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, в конце 2017 года "Казатомпром" объявил о своем намерении сократить на 20% добычу урана, запланированную согласно контрактам на недропользование, в целях приведения уровня добычи в соответствие со спросом. Планировалось, что сокращения будут действовать в течение 3 лет, начиная с января 2018 года.

По итогам 2018 года "Казатомпром" снизил производство урана на 7%, до 21,705 тыс. тонн. Объем производства пропорционально доле владения в уранодобывающих совместных предприятиях составил 11,476 тыс. тонн, что на 5% ниже, чем в 2017 году.

В 2019 году "Казатомпром" планирует добыть от 22,75 тыс. до 22,8 тыс. тонн урана. Уровень производства компании пропорционально доле владения в уранодобывающих предприятиях составит в 2019 году 13-13,5 тыс. тонн.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Госфонду "Самрук-Казына" принадлежит 85% от общего количества размещенных акций АО "НАК "Казатомпром", 15% находится в свободном обращении на Международной бирже "Астана" и Лондонской фондовой бирже.