 Китайские компанию внесут в госбюджет Украины $100 миллионов для покупки "Мотор Сичи", – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Поступление этих средств в специальный фонд уже предусмотрено пунктом 9 статьи 11 закона о госбюджете Украины на 2019 год – 2,8 млрд грн по курсу на момент принятия госбюджета", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это условие – одно из ключевых в согласованных в правительстве договоренностях между китайскими инвесторами и "Укроборонпромом" вместе с передачей украинской госкорпорации блокирующего пакета в размере более 25% акций с целью совместного управления "Мотор Сич".

Источник напомнил, что указанный проект по вопросам развития аваиадвигательного производства в Украине и строительства крупноузлового производства в китайском г.Чунцин был начат в 2015 году на базе договоров о сотрудничестве между "Мотор-Сич", Skyrizon и Xinwei Group. В его рамках украинское предприятие в 2016 году уже получило льготное кредитное финансирование в размере $100 млн, а в Чунцине к настоящему времени начато строительство сборочного производства.

Базовым документом по проекту является договор о сотрудничестве от 27 апреля 2018 года между Украиной в лице "Укроборонпрома" и группами компаний Skyrizon и Xinwei, прошедший независимую экспертизу по британскому праву одной из крупнейших мировых юридических компаний, отметил собеседник агентства.

По его словам, 7 июня этого года в АМКУ было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице "Укроборонпрома" и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения, добавил источник.

АМКУ в начале июля сообщил об открытии дела по данной концентрации для ее углубленного исследования и приеме замечаний и предложений до 22 июля, однако окончательное решение ведомства пока отсутствует.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1 млрд 856,81 млн грн, выручку - на 18,5%, до 12 млрд 239,69 млн грн.

В первом полугодии 2019 году "Мотор Сич" получила чистый убыток 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн. Чистый доход снизился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4 млрд 102,36 млн грн.