 Apple потратила $6 миллиардов на производство шоу и фильмов

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Как напоминает FT, компания в 2017 г. наняла двух человек из Sony Pictures Television — Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга, которые возглавили отдел видеооконтента. На первый год, рассказали собеседники газеты, им выделили $1 млрд, но бюджет расширился и в настоящее время в общей сложности достиг значения в $6 млрд.

В частности, пишет FT, Apple потратила сотни миллионов долларов на так называемое "Утреннее шоу", в котором участвуют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. По словам источников издания, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод Game of Thrones, цена которого — в последнем сезоне — достигала отметки в $15 млн.

О планах запустить свой стриминговый сервис Apple объявила во время презентации в марте этого года. Помимо "Утреннего шоу" компания тогда анонсировала, в частности, новые эпизоды сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга, детское шоу от создателей "Улицы Сезам", музыкальный сериал, продюсер которого — Джей Джей Абрамс, а также шоу от Опры Уинфри.