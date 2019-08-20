[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.69
 Макроэкономика
  137  0
Все про:Apple (426) кино (128)

 Apple потратила $6 миллиардов на производство шоу и фильмов

Apple потратила более $6 млрд на производство оригинальных шоу и фильмов в преддверии запуска своего стримингового сервиса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Как напоминает FT, компания в 2017 г. наняла двух человек из Sony Pictures Television — Джейми Эрлихта и Зака ван Амбурга, которые возглавили отдел видеооконтента. На первый год, рассказали собеседники газеты, им выделили $1 млрд, но бюджет расширился и в настоящее время в общей сложности достиг значения в $6 млрд.

В частности, пишет FT, Apple потратила сотни миллионов долларов на так называемое "Утреннее шоу", в котором участвуют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. По словам источников издания, эпизод этого шоу стоит дороже, чем эпизод Game of Thrones, цена которого — в последнем сезоне — достигала отметки в $15 млн.

О планах запустить свой стриминговый сервис Apple объявила во время презентации в марте этого года. Помимо "Утреннего шоу" компания тогда анонсировала, в частности, новые эпизоды сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга, детское шоу от создателей "Улицы Сезам", музыкальный сериал, продюсер которого — Джей Джей Абрамс, а также шоу от Опры Уинфри.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143734
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Зеленский Кабмин Киев Луценко Нацполиция Нетаньяху суд
 
 
 
 
 
 вверх