[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Цены на электроэнергию для бизнеса снизят на 20%, – представитель Зеленского

Офис президента разработал три решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей, бизнеса и бюджетной сферы на 20%.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус по итогам совещания с участием президента Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Должно быть рассмотрено три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цен на электроэнергию для небытовых потребителей

"Первое – это постановление Кабинета министров о возложении специальных обязанностей на "Укргидроэнрего" и "Энергоатом" таким образом, чтобы на "Укргидроэнерго" возложение специальных обязанностей было увеличено", – сообщил представитель президента.

"Мы ожидаем, что такое постановление даст возможность снизить тариф "Укрэнерго" в три раза. Сейчас это 32 коп. за кВт/ч, а ожидается около 8-9 копеек… Это может дать снижение цен для конечных потребителей на около 11%", – добавил Герус.

При этом представитель президента напомнил, что повышение тарифа "Укрэнерго" с 1 июля оспаривался в судах. В частности, иски подавали компании, подконтрольные Игорю Коломойскому.

Герус также сообщил, что третьим шагом станет пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых "рrice caps".

"Ночную цену есть смысл несколько повысить с точки зрения, возможно на около 10% , а дневную цену есть смысл несколько снизить, поскольку она выше существенно выше, чем почти во всех странах Европы. Поэтому дневной рrice cap есть основания понизить на 15-20%. Таким образом, это может дать еже 9% снижения тарифа для конечного потребителя", – пояснил представитель президента.

По словам Геруса, все эти мероприятия позволят снизить цены на газ для небытовых потребителей на около 20%.

Представитель президента добавил, что Кабмин может принять первое решение из перечисленных уже в среду, а НКРЭКУ уже начала разрабатывать изменения в тарифы "Укрэнерго" и рrice caps на рынке электроэнергии.

Герус отметил, что анонсированные решения могут быть воплощены с 1 сентября или с 1 октября.

Читайте также: Нацкомиссия может снизить тариф "Укрэнерго" в два раза с 1 октября

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров одобрил изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, которые призваны снизить ее стоимость для крупных промышленных потребителей.

Ранее снижения цен на электроэнергию требовали руководители ферросплавных заводов, подконтрольных структурам Игоря Коломойского, а также ряд металлургических предприятий.

Согласно проекту принятого документа, Кабмин внес изменение в постановление о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, обязав НАЭК "Энергоатом" продавать по регулируемой цене до 75% своей электроэнергии, тогда как ранее было до 90%. В ходе заседания премьер-министр Владимира Гройсмана поручил доработать решение к следующему заседанию, запланированному на 21 августа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143679
 
 
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Ну и где рынок если продолжают регулировать цены путем постановлений.
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как "не рынок"? Вот герус - торгуется, делит доходы: бизнесу понизят, населению - повысят, зе-команде - откатят... Ничего личного - только бизнес!(с) Цены на электроэнергию для бизнеса снизят на 20%, – представитель Зеленского - Цензор.НЕТ 9949
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По словам Геруса, все эти мероприятия позволят снизить цены на газ для небытовых потребителей на около 20%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143679
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Кто то описался- новость про электричество .

Итак люди вложились в двухзонные счетчики, а им повышение цены . Шулеры сэр.
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"Ночную цену есть смысл несколько повысить с точки зрения, возможно на около 10% , а дневную цену есть смысл несколько снизить, поскольку она выше существенно выше, чем почти во всех странах Европы. Поэтому дневной рrice cap есть основания понизить на 15-20%. Таким образом, это может дать еже 9% снижения тарифа для конечного потребителя", - пояснил представитель президента. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143679
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Для бизнеса снизят цены на 20%, а для народа, повысят на 30%.
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Вы петухи читать умеете? Или сразу в методички лезете? Не читая. Вот же говнюки. Все,умер ваш пеця шоколадный,политически конечно. А вы козлы все жопы рвете за него. Недоумки.
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Правильно, негоже энергоёмкие предприятия крупных собственников обирать. Ну получите подачку для бюджетных контор которые по сравнению с заводами потребляют нуль целых хрен десятых и улыбайтесь. Ладно с этим. А как к вашим новшествам отнесётся МВФ и энергетические нормы ЕС? Очень интересно.
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Это деньги народа. Пусть объясняет какая народу от этого выгода.
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