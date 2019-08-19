 В Украине 65% лифтов работают более 25 лет, – Минрегион

Об этом говорится в сообщении министерства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"На сегодня в Украине насчитывается более 86 тыс. лифтов, из которых 55 тыс. эксплуатируются более 25 лет. Около 1,5% от общего количества лифтов - неработающие", - сказано в сообщении.

Всего в стране насчитывается около 27 тыс. многоквартирных домов, в которых есть лифты.

Больше всего лифтов, которые используют более 25 лет, в Луганской (98%), Херсонской (95%) и Кировоградской (88%) областях.

В Киеве таких лифтов 46% от общего количества.

Также сообщается, что Минрегионразвития разрабатывает алгоритм взаимоотношений между управляющими многоквартирными домами и компаниями, которые обслуживают лифты. В частности, министерство намерено четко определить границы ответственности руководителей за состояние лифтов, перечень необходимых для эксплуатации лифта документов и тому подобное.

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