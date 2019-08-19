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 Украина не отвечает критериям минимальной прозрачности бюджета, – Госдеп

Украина не отвечает критериям минимальной прозрачности бюджета, установленным США.

Об этом говорится в отчете фискальной прозрачности, опубликованном Государственным департаментом США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В отчете отмечается прогресс Украины в обеспечении доступа к информации об управлении государственным долгом и выполнении госбюджета, авторы отчета не внесли Украину в список стран, достигших значительного прогресса на пути повышения прозрачности бюджета.

В частности, критика коснулась недостаточной прозрачности в сфере управления поступлениями государственных предприятий и отчетности фондов социального страхования.

Авторы отчета предоставили четыре рекомендации Украины по повышению прозрачности управления бюджетными средствами.

В частности, властям рекомендовано публично предоставить детальную информацию о поступлениях от государственных предприятий, обеспечить надлежащий аудит и надзор за всеми внебюджетными фондами и внедрить международные стандарты учета.

Также в числе рекомендаций – обеспечение выполнения правил заключения контрактов и выделения лицензий в сфере добычи природных ресурсов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143674
 
 
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