 Украина не отвечает критериям минимальной прозрачности бюджета, – Госдеп

Об этом говорится в отчете фискальной прозрачности, опубликованном Государственным департаментом США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В отчете отмечается прогресс Украины в обеспечении доступа к информации об управлении государственным долгом и выполнении госбюджета, авторы отчета не внесли Украину в список стран, достигших значительного прогресса на пути повышения прозрачности бюджета.

В частности, критика коснулась недостаточной прозрачности в сфере управления поступлениями государственных предприятий и отчетности фондов социального страхования.

Авторы отчета предоставили четыре рекомендации Украины по повышению прозрачности управления бюджетными средствами.

В частности, властям рекомендовано публично предоставить детальную информацию о поступлениях от государственных предприятий, обеспечить надлежащий аудит и надзор за всеми внебюджетными фондами и внедрить международные стандарты учета.

Также в числе рекомендаций – обеспечение выполнения правил заключения контрактов и выделения лицензий в сфере добычи природных ресурсов.

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