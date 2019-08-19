 Перевалка контейнеров в морских портах с начала года увеличилась на 20%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные ГП "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор.

Перевалка импортных контейнеров выросла на 19,8% - до 265 659 TEU, экспортных - на 18,7%, до 259 232 TEU, транзитных - на 42,2%, до 20 912 TEU.

Переработку контейнеров осуществляли Одесский морской порт (66% совокупного контейнерооборота морских портов), морской порт "Пивденный" (21%), морской порт "Черноморск" (12,9%), специализированный морской порт (СМП) "Ольвия" и Ренийский морской порт (оба - менее 1%).

Одесский порт увеличил контейнерооборот на 9,3% - до 360 417 TEU. В том числе перевалка импортных контейнеров выросла на 6,1% - до 177 575 TEU, экспортных - на 11,7%, до 166 825 TEU, транзитных - на 23,8%, до 16 017 TEU.

Порт "Пивденный" нарастил контейнерооброт вдвое - до 114 545 TEU. В том числе перевалка импортных контейнеров выросла в два раза - до 57 521 TEU, экспортных - в 2,1 раза, до 52 129 TEU, транзитных - в 3,1 раза, до 4895 TEU.

Порт "Черноморск" увеличил контейнерооброт на 3,1% - до 70 756 TEU. В том числе перевалка экспортных контейнеров снизилась на 7,5% - до 40 220 TEU, транзитных - на 15,2%, до 165 TEU. Переработка импортных контейнеров выросла на 21,6% - до 30 536 TEU.

СМП "Ольвия" переработал 83 TEU против 289 TEU годом ранее. Ренийский порт переработал 2 TEU.

По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 19,1% - до 7,104 млн тонн, в количественном выражении - на 19,7%, до 346 412 штук.

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