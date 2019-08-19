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 "Газпром" сократил долю на рынке ЕС впервые за четыре года

Два крупнейших поставщика природного газа в Европу, норвежский Equinor и российский "Газпром", потеряли свои доли рынка впервые по меньшей мере за четыре года на фоне утроения импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Импорт СПГ в Европу подскочил на фоне более низкого, чем ожидалось, спотового спроса со стороны Азии, в частности, из-за этого европейские цены на газ упали до 10-летних минимумов.

Доля СПГ среди газа, поставляемого в Западную и Центральную Европу, выросла до 14% в период с октября 2018 года по август 2019 года с 5% за тот же период 2017-2018 годов.

Доля норвежского газа снизилась до 33% с 38% - это многолетний минимум, показывают подсчеты Refinitiv.

Доля "Газпрома" снизилась на 1%, до 32%. Но это было первое снижение с 2014-2015 годов, когда "Газпром" пострадал из-за низкого спроса на газ в Европе.

Доля СПГ из США, который доставили в северо-западную Европу, составляла 2% от общего количества поставок газа в регион.

Несмотря на потерю доли рынка, общий экспорт природного газа в Европу увеличился, поскольку регион импортировал на 9% больше газа с октября по август по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143666
 
 
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А можна було й інакше сформулювати заголовок: об'єм поставок Газпрома виріс "Газпром" впервые за четыре года теряет долю рынка газа ЕС - Цензор.НЕТ 4606
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