 Верховный Суд отклонил жалобу группы "ОККО" на штраф за сговор на рынке автогаза

В частности, Верховный Суд оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 6 июня и решение Хозяйственного суда города Киева от 16 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В рамках этого дела ООО "ОККО-Ритейл" просило суды признать недействительным решение Комитета от 21 июня 2018 года №315-р в части, касающейся штрафа в отношении этой компании на сумму 2,88 млн грн.

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Как сообщалось, в июне 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал группу компаний виновными в нарушении антимонопольного законодательства при синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

По итогам расследования тогда АМКУ оштрафовал 16 компаний суммарно на 41 млн грн.

В частности на ЧП "Компания "Надежда" наложен штраф в размере 20,87 тыс. грн, ООО "Евростандарт-Автогаз" – 3,45 тыс. грн, ООО "Л.В." – 21,49 тыс. грн, – ООО "Газ постачання" –8,07 млн грн, ООО "Монтажналадка" – 1,07 млн грн, ООО "Надежда Ритейл" – 2,71 млн грн, ООО "Надежда-Закарпатье" – 70,24 тыс. грн, ООО "Импорт Транс Сервис" – 5,17 млн грн.

Кроме того, ООО "ВОГ Ритейл" оштрафовано на 4,18 млн грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" – 5,44 млн грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" – 3,2 млн грн, ЧП "ОККО-Контракт" – 14,15 тыс. грн, ООО "ОККО-Ритейл" – 2,88 млн грн, ООО "ОККО-Восток" – 315,59 тыс. грн, ООО "Авантаж 7" – 3,27 млн грн и ООО "Факторинг Групп" – 4,55 млн грн.

На данный момент в суде рассматривается 10 дел по искам оштрафованных компаний. Ряд процессов проходят в закрытом режиме. Пока что единственный случай, когда суд в этом споре стал на сторону участников рынка — это иск ООО "Нафтотрейд Ресурс" (WOG).

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