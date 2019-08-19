 "Укртрансгаз" анонсировал начало реверсных поставок газа из Румынии

Как сообщает пресс-служба компании, указанные мощности позволят обеспечить реверсные поставки газа, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины, передает БизнесЦензор.

Для этого "Укртрансгаз" и "Молдовагаз" совместно с операторами ГТС других стран уже согласовали необходимые технические решения на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север" (реверс по трубопроводу "Транзит-1").

Так, транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 – Орловка будет происходить магистральными газопроводами "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил".

Специалисты "Укртрансгаза" и "Молдовагаза" согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС "Гребеники" (Украина) и ГИС "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме. Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС "Гребеники" до конца 2019 года.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсифицировав пути поставок газа, обидно государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом своих потребителей", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в мае 2018 года по итогам проведения процедуры оценки необязывающего спроса 11 компаний выразили заинтересованность в транспортировке природного газа по направлению Румыния-Украина. Транспортировка газа по этому направлению станет возможной в 2020 году, после окончания действия транзитного контракта с российским "Газпромом".

Операторы газотранспортных сетей (ГТС) Украины и Румынии – "Укртрансгаз" и SNTGN Transgaz SA – также готовят подписание соглашения о взаимодействии по точке соединения "Медиашу Аурит – Теково", что позволит начать виртуальный реверс газа для Украины.

Напомним, ранее олнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову – 3,5 млрд куб. м.

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