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 Новые требования к проектированию кинотеатров вступят в силу с 1 ноября, – Минрегион

Опубликованы новые государственные строительные нормы относительно учреждений культуры, в частности, кинотеатров. Новыми ГСН введены современные требования к проектированию кинопроекционных помещений. Это позволяет практически вдвое уменьшить площадь на проектирование таких комнат. Обновленные ГСН вступают в действие уже с 1 ноября 2019 года и распространяются на строительство новых и реконструкцию действующих кинотеатров и комплексов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"До недавнего времени в наших государственных строительных нормах относительно учреждений культуры содержались устаревшие требования к проектированию кинопроекционных в кинотеатрах. Они предусматривались только на пленочных носителях и поэтому, соответственно, должны были быть по площади в разы больше для размещения соответствующего оборудования. По факту же многие кинотеатры уже давно не используют такие носители и показывают фильмы на цифровом оборудовании, которое занимает гораздо меньше пространства. Однако требования к метражу остались устаревшими, и мы наконец оптимизировали это в новых нормах", – сообщил заместитель министра.

Согласно новым нормам, кинопроекционные помещения одного кинозала, рассчитанные на оборудование, которое работает только на цифровых носителях, нужно проектировать по таким расчетам:

  • кинопроекционная – не менее 15 кв. м, в которую входят 1-2 поста цифровых проекторов и рабочее место оператора компьютером управления кинопоказом, с которого запускается и контролируется кинопоказ;
  • комнаты оператора компьютером управления кинопоказом - не менее 10 кв. м;
  • санузел – не менее 2 кв. м.

Для сравнения: общая площадь кинопроекционных помещений для 70/35-мм фильмов с ксеноновыми лампами достигает 70-85 кв. м, а в некоторых случаях и 105-120 кв. м в зависимости от количества кинопроекторов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143660
 
 
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