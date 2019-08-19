 Кинопроекционные в кинотеатрах с 1 ноября будут проектироваться вдвое меньше, – Минрегион

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"До недавнего времени в наших государственных строительных нормах относительно учреждений культуры содержались устаревшие требования к проектированию кинопроекционных в кинотеатрах. Они предусматривались только на пленочных носителях и поэтому, соответственно, должны были быть по площади в разы больше для размещения соответствующего оборудования. По факту же многие кинотеатры уже давно не используют такие носители и показывают фильмы на цифровом оборудовании, которое занимает гораздо меньше пространства. Однако требования к метражу остались устаревшими, и мы наконец оптимизировали это в новых нормах", – сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым нормам, кинопроекционные помещения одного кинозала, рассчитанные на оборудование, которое работает только на цифровых носителях, нужно проектировать по таким расчетам:

кинопроекционная – не менее 15 кв. м, в которую входят 1-2 поста цифровых проекторов и рабочее место оператора компьютером управления кинопоказом, с которого запускается и контролируется кинопоказ;

комнаты оператора компьютером управления кинопоказом - не менее 10 кв. м;

санузел – не менее 2 кв. м.

Для сравнения: общая площадь кинопроекционных помещений для 70/35-мм фильмов с ксеноновыми лампами достигает 70-85 кв. м, а в некоторых случаях и 105-120 кв. м в зависимости от количества кинопроекторов.

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