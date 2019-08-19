[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.07 27.74
 Транспорт
  147  0
Все про:дороги (863) Николаев (140) ремонт (757) Укравтодор (312)

 "Укравтодор" ограничил движение для грузовиков от 10 тонн в направлении Николаева

На автодороге государственного значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в связи с проведением капитального ремонта с 15 августа введено ограничение движения грузовых транспортных средств общей массой свыше 10 тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Николаевской области, передает БизнесЦензор.

"В связи с проведением капитального ремонта дороги с устройством цементобетонного покрытия и окончанием подготовительных работ для устройства верхнего слоя Служба автомобильных дорог в Николаевской области информирует участников дорожного движения о введении ограничения движения грузовых транспортных средств общей массой свыше 10 тонн на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на участке км161 + 204 - км175 +000. С 15 августа 2019 года применяется временное ограничение и запрет движения транзитного грузового автотранспорта фактической массой более 10 тонн", - говорится в сообщении.

На этом участке автодороги установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Организация объезда на время проведения капитального ремонта автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением патрульной полиции в Николаевской области.

О возобновлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно, говорят в дорожной службе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143659
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Израиль Нацполиция Нетаньяху Одесса пожар Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх