 Нацкомиссия отменит штрафы для ОСМД за небаланс газа

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Нафтогаз" призывает НКРЭКУ принять изменения в Правила поставки газа в максимально сжатые сроки", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что после введения с марта этого года суточной балансировки на рынке газа "Нафтогаз" вынужден накладывать "штрафы" за такие отклонения. Так, согласно действующим Правилам поставки природного газа при отклонении фактического отбора газа более чем на 5% от заказанных объемов, потребитель должен возместить поставщику убытки.

"Это требование законодательства оказалась очень неудобным для потребителей, большинство из которых не имеют опыта работы на газовом рынке, а также обременительным для самой компании, которая вынуждена отвлекать значительные ресурсы на администрирование штрафов", – отмечается в сообщении.

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В компании подчеркивают, что для предупреждения наложения таких штрафов "Нафтогаз" неоднократно рассылал своим клиентам письма с советами, которые помогают избежать финансовых санкций. Компания также активно участвовала в переговорах с регулятором об упрощении правил для непрофессиональных участников рынка.

При этом до вступления в силу изменений в Правила поставки газа "Нафтогаз" продолжит накладывать штрафы на потребителей, фактические объемы отбора которых имеют значительные отклонения от заказанных объемов.

Чтобы избежать финансовых санкций в НАК призывают потребителей внимательно рассчитывать объемы газа при его заказе у "Нафтогаза", а при отклонении фактического объема потребления от заказанного более чем на 5% - не позднее последнего рабочего дня месяца поставки предоставлять "Нафтогазу" дополнительное соглашение на корректировку объемов.

"При своевременном предоставлении дополнительного соглашения с должной корректировкой заказанных объемов штрафы начисляться не будут", – отмечается в сообщении.

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