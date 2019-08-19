 Соратница Терентьева подготовилась к назначению на должность замглавы АМКУ

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Из открытых источников известно, что Ольга Пещанская занималась организацией закупок ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" несколько лет назад. В тот период нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев работал генеральным юридическим консультантом "Арселор". В декларации Пещанская указала, что владеет ценными бумагами ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Пещанская является единоличной владелицей ООО "Закупочные решения", а также контролирует ООО "Стэм инжиниринг" (45%) и ООО "Промпроектсервис" (94%).

Основной КВЭД ООО "Закупочные решения" – "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Фирма основана в декабре 2016 года, и к осени 2018 года ее владельцами вместе с Песчанской выступали Марина Трепова и Вячеслав Беляев.

Партнером Пещанской по "Стэм инжинирингу" является Руслан Беранник, который работает замдиректора департамента инвестиций и инжиниринга "АрселорМиттал". Фирма специализируется на деятельности в сфере инженерных решений и предоставляет техническое консультирование по этим вопросам.

4% уставного фонда "Промпроэктсервиса" записаны на Юрия Посмашного. Сама компания осуществляет деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставляет услуги технического консультирования в этих сферах.

В течение прошлого года Пещанская получила суммарный доход в размере 147 тыс. грн – по основному месту работы и по совместительству. Последнюю позицию она занимает как коммерческий директор упоминавшегося ООО "Стэм инжиниринг".

Согласно поданной декларации, Пещанская также хранит наличными $184,5 тыс. и держин на счетах в банках $7,85 тыс.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Марию Нижник, Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

31 июля Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета (АМКУ) Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую.

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