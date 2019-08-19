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 "Борисполь" потратит 165 миллионов на питание для вип-пассажиров

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 13 августа по результатам тендера заказало ООО "ТіДі Лтд" услуги по организации питания на 164,28 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на срок до конца 2020 года заказали питание для 497 тысяч пассажиров бизнес-залов и 80 тыс. пассажиров Премьер VIP-зала по одинаковой цене в 285 грн за одного пассажира.

По прошлому соглашению "Борисполя" с "ТіДі Лтд" от декабря 2016 года первую категорию пассажиров кормили по 179 грн, а вторую – по 185 грн. Это по крайней мере в полтора раза дешевле нынешней цены.

В меню входят сладости, фрукты, кофе, чай и соки, закуски, завтраки и обеды, вина, пиво, виски и т.д. Услуги будут оплачивать в течение 90 банковских дней после предоставления.

Цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 173 млн грн.

На этапе преквалификации заказчик не допустил к аукциону четырех из семи участников рынка. Кроме того, одна из допущенных компаний добилась через АМКУ отклонения заявки еще одного участника, поэтому к аукциону дошли только двое – "ТіДі Лтд" и ООО "Аллюр Лтд". Последняя фирма как раз и пожаловалась на третьего допущенного участника – ООО "Кофе Бар Плюс".

Фирма-победитель "ТіДі Лтд" создана в июле 2013 году Оксаной Юраковой – бывшей женой Александра Юракова, экс-депутата Киево-Святошинского райсовета Киевской области (УДАР). В 2005-2008 годах Юраков был советником министра транспорта, заведовал секретариатом транспортного комитета Верховной Рады.

Вскоре после основания, в 2014 году владельцами "ТіДі Лтд" стали лондонская компания City F&P Ltd, Кирилл Клименко и Елена Юданова. Вскоре структура собственности была подкорректирована снова, и сегодня фирма зарегистрирована на упоминавшегося Клименко, Зою Бормотову и Владимира Лещинского, который является бенефициаром компании.

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В 2015 году "ТіДі Лтд" при конкуренции со связанным ООО "Укрклинсервис" выиграла подряд на 8,48 млн грн, в 2016 году – на 42,31 млн грн, а в 2017 году – на 64,8 млн грн.

С 2017 года киевский, а до того – мариупольский соперник "Аллюр Лтд" сегодня зарегистрирован на киевлянина Дениса Антропова. Это сын Юрия Антропова, который известен как основатель фермерского хозяйства "КФХ "Эльдорадо", зарегистрированного в Бориспольском районе Киевской области, и как кандидат от БПП в Бориспольский райсовет Киевской области на местных выборах 2015 года.

Именно по договору с "КФХ "Эльдорадо" с апреля текущего года "Аллюр Лтд" получил опыт по организации услуг питания, который и предоставил на рассмотрение аэропорта "Борисполь".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143650
 
 
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