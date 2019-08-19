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 Кабмин назначил заместителей главы Национальной службы здоровья

Кабинет министров 14 августа назначил на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины Наталью Рябцеву и Оксану Мовчан.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, заместителей главы НСЗУ выбрали по результатам конкурса, который состоялся 25 июня, передает БизнесЦензор.

По информации министерства, Наталья Рябцева получила степень магистра по управлению в здравоохранении в Киево-Могилянской Академии. Занимала руководящие должности в комплексных международных проектах, которые внедрялись Швейцарским институтом здравоохранения и тропической медицины; была независимым консультантом в проектах Всемирного Банка и Агентства по международному развитию США. В 2016 году Рябцева присоединилась к рабочей группе по реформе финансирования здравоохранения при Минздраве Украины. С августа 2017 года она стала советником министра здравоохранения.

Оксана Мовчан имеет степень магистра международных экономических отношений, имеет более 13 лет работы в финансовом и инвестиционном секторах в Украине и заграницей. Мовчан также занимала руководящие должности в проектах Киевского муниципалитета, Министерства экономического развития и торговли, Администрации президента и Национального совета реформ.

Оксана Мовчан также ​​является соучредителем неправительственной организациӥ Go Global, созданная с целью помощи изучению иностранных языков в Украине.

С мая она была советником председателя Национальной службы здоровья Украины по стратегическому развитию и руководителем группы разработки и внедрения второго этапа трансформации финансирования системы здравоохранения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143645
 
 
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