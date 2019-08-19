 "Мотор Сич" снизит частоту выполнения рейсов Киев-Одесса

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

В период со 2 по 12 сентября (включительно) 2019 года будут выполняться рейсы:

М9 253 Одесса-Киев, вылет из Одессы в 07:40, прибытие в Борисполь в 09:00. Рейс будет выполняться в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу;

М9 252 Киев-Одесса, вылет из Борисполя в 19:50, прибытие в Одессу в 21:10. Рейс будет выполняться в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу;

М9 255 Одесса-Киев, вылет из Одессы в 08:50, прибытие в Борисполь в 10:10. Рейс будет выполняться в субботу;

М9 258 Киев (Борисполь)-Одесса, вылет из Борисполя в 20:40, прибытие в Одессу в 22:00. Рейс будет выполняться по воскресеньям.

Со 2 по 12 сентября 2019 года отменены регулярные рейсы:

М9 251 Одесса-Киев;

М9 254 Киев-Одесса.

7 сентября 2019 года отменены рейсы:

М9 245 - Одесса-Киев;

М9 246 и М9 256 Киев-Одесса.

8 сентября 2019 года отменены рейсы:

М9 247 и М9 257 Одесса-Киев;

М9 248 Киев-Одесса.

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