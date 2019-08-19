 Глава Apple предупредил Трампа о последствиях введения пошлин на товары из Китая

Общаясь с прессой в аэропорту Нью-Джерси Трамп назвал "убедительными" аргументе Кука о том, что пошлины США на импорт китайских товаров могут повредить компании Apple в конкуренции с Samsung, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Samsung – их конкурент №1 и Samsung не платит пошлины, потому что базируется в Южной Корее. Трудно для Apple платить пошлины, когда они конкурируют с хорошей компанией, которая такие пошлины не платит", – сказал Трамп.

"Думаю он привел убедительные аргументы и я их обдумываю", – добавил президент США.

По оценке Apple, пошлины могут привести к повышению цен на такие товары компании, как iPhone, Airpods, Apple Watch, HomePod.

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Как сообщалось, в начале августа американский президент Дональд Трамп спровоцировал потрясение на финансовых рынках, пообещав ввести 10% пошлины на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

В свою очередь Министерство коммерции Китая пообещало ответить на новые пошлины со стороны США и предупредило, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне.

Компании из Китая также временно приостанавили покупки сельскохозяйственной продукции в США.

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