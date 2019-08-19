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 Рига планирует отказаться от троллейбусов

В будущем Рига планирует отказаться от троллейбусов и заменить их более дружественными к окружающей среде видами транспорта.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi, передает БизнесЦензор.

Представитель муниципального предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича в эфире телеканала LNT отметила, что троллейбусная инфраструктура требует затрат на содержание. Поэтому с появлением автобусов с нулевыми выбросами от троллейбусов откажутся.

Сегодня на 17 маршрутах в Риге работает 260 троллейбусов. Еще в 2012 году их было свыше 300.

В течение года рижские троллейбусы перевозят 40 млн человек и проезжают по улицам города свыше 10 млн километров.

Троллейбусы не исчезнут из Риги немедленно. В парке Rīgas satiksme есть относительно новые троллейбусы, которые будут использоваться как минимум с десяток лет. Но уже сейчас есть маршруты, на которых троллейбусы заменяют другими видами транспорта.

Троллейбусы в Риге появились в 1947 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143634
 
 
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