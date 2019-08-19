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 На Сумщине 23 тысячи должников получили предупреждение об отключении газа

С начала года ООО "Сумыгаз Сбыт" разослало 23,2 тыс. сообщений о необходимости погашения задолженности за потребленный газа для того, чтобы избежать прекращения поставок топлива.

Как сообщает пресс-служба компании, только в течение июля направлено 3 тыс. таких писем, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 августа текущего года задолженность бытовых клиентов перед "Сумыгаз Сбыт" составляет 437 млн ​​грн. Почти 12 тыс. потребителей природного газа должны заплатить за услуги газоснабжения более 1 тыс. грн, а рекордным является долг в размере 155 тыс. грн.

"На сегодняшний день долг свыше 1 тыс. грн имеют 8800 домовладений, от 5 тыс. до 10 тыс. грн – 1 800 потребителей, а 800 клиентов задолжали более 10 тысяч грн. Потребители должны понимать, что вовремя не оплачивая услуги, доводят ситуацию до отключения. А для восстановления газоснабжения им нужно будет все равно оплатить всю сумму долга, а также компенсировать убытки, связанные с прекращения и восстановления", – отметила директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

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В компании напомнили, что если после получения предупреждения потребители не оплатили услугу газоснабжения и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления сделки погашения, поставщик инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.

Так, в 2019 году уже 1605 домовладений должников отсоединили от газораспределительной сети Сумщины.

Также компания напоминает потребителям голубого топлива, что органы социальной защиты населения будут отказывать в предоставлении субсидии гражданам, как своевременно не платят за коммунальные услуги.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143633
 
 
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