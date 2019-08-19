 Власти России признали возможность повторения инцидента с грязной нефтью

Об этом российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Глава "Транснефти" констатировал, что лаборатории работают каждая по своей методике, с собственным оборудованием и реагентами, и их результаты часто расходятся. В связи с этим Токарев предложил ввести единую сертификацию таких лабораторий.

Медведев согласился, что поставщиков нефти много, лабораторий много, но нефть принимает в свою сеть "Транснефть", которая является монополией. Он призвал сделать все, чтобы подобные аварии не повторялись, поскольку они наносят России убытки и создают репутационные издержки.

Как сообщалось, "Транснефть" уже выплатила "Укртранснафте" в качестве компенсации за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" 2,9 млн евро.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью дополнительного времени для европейских партнеров на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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