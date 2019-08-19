[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Энергетика, Коррупция
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Все про:НАБУ (687) Вовк Дмитрий (104) ДТЭК (571) НКРЭКУ (701) Роттердам+ (78)

 Подозреваемый по делу "Роттердам+" экс-глава НРКЭКУ не планирует возвращаться в Украину

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк не планирует возвращаться в Украину.

Как передает БизнесЦензор, об этом экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я не готов приезжать, пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право – не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд, но не готов участвовать в судилище", – заявил Вовк.

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Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината АХметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ. При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143623
 
 
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 Топ комментарии
 
А вы запросите экстрадицию,а вместе и Гонтареву! Тогда и посмотрим ,партнеры ли нам западные демократии,или партнеры только там где можно с Украины что то урвать....
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Похоже успел таки нахапать на безбедную жизнь на западе, скоро многие побегут крича о несправеливом судилище и своей кристальной честности.
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Ой не факт, думаю там все продуманно, возможно гражданство той страны что своих не выдает.
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А вы запросите экстрадицию,а вместе и Гонтареву! Тогда и посмотрим ,партнеры ли нам западные демократии,или партнеры только там где можно с Украины что то урвать....
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Ой не факт, думаю там все продуманно, возможно гражданство той страны что своих не выдает.
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А ам, перечічним, до лампочки. Важливо, щоб повернув те, що вкрав у нас.
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Похоже успел таки нахапать на безбедную жизнь на западе, скоро многие побегут крича о несправеливом судилище и своей кристальной честности.
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Когда Саакашвили, задержанный за незаконное пересечение границы и затем лишенный гражданства, кричал о "судилище", то это было нормально и Порох был "виноват 100 пудово".
Когда Вовк говорит о "судилище", но Зеленского-Коломойского, то он точно не прав и Зеля "100 пудово" нивинават?!
В чем разница?
В том, в чьих руках закон?
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конечно.
петя у власти - виноваты все, кто против него.
зеленский у власти - виноваты все, кто против него.
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Зеленский уже и судей переставил?
Или я чего-то не догоняю...
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5 років назад , коли писав що не можна обирати БПП і НФ , так як це клуби по інтересах - хапнуть і втічуть . Та де там . І знову , по тіх самих граблях - тепер Слуги , не зрозуміло кого . Ці підуть далі все остаточно розпродадуть і змиються .
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Если клоун и дальше будет разваливать страну своими идиотскими действиями, то скоро от Украины весь мир отвернется... Этот придурок в точности копирует Лукашенко...
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Йому до Лукашенка знаєш скільки гімном пливсти? Зрівняв х*й з пальцем...
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Да.... Петюшок сдулся и надувные вовки тоже.... Подозреваемый по делу "Роттердам+" экс-глава НРКЭКУ не планирует возвращаться в Украину - Цензор.НЕТ 7435
Будет сидеть на попе ровно....
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кстати, сейчас цена на уголь в роттердаме 55,9 баксов, а ахметов продаёт Украине по 100.
и без всякого роттердама.
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ПАПу нормальные суды, а этому нет . А ведь если ВОвк вернется в Украину, то сольет и ПАП .
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Подозреваемый по делу "Роттердам+" экс-глава НРКЭКУ не планирует возвращаться в Украину.

Конечно не планирует, потому, что его - исполнителя посадят, ну не Ахметова с Порошенко садить , за организацию не прозрачной и монопольной, схемы ценообразования в энергетике, где они неплохо "заработали" на бюджете и населении. Когда правоохранительная система и власть не разделена , то у населения остается один способ хоть как то насолить ворам поменять их.
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