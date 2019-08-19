 Кабмин внес изменения в правила обязательного страхования гражданской авиации

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение правительства, передает БизнесЦензор.

Как следует из документа, внесенные изменения позволят оптимизировать уровень минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) по страхованию ответственности эксплуатанта аэропорта (аэродрома, вертодрома) и сертифицированных субъектов наземного обслуживания за вред, причиненный третьим лицам, упростят процедуры определения минимальных страховых сумм ответственности для субъектов наземного обслуживания, а также приведут их к единой денежной единице измерения.

Постановлением также устанавливаются следующие минимальные лимиты ответственности, в частности, для эксплуатанта постоянной взлетно-посадочной площадки - 130 тыс. грн, для эксплуатанта вертодрома - 5 млн грн, для эксплуатанта аэропорта (аэродрома) по классификации ІСАО с кодовыми буквами "Е" или "F" без права пассажирских перевозок - 5 млн грн, с правом пассажирский перевозок - 1,624 млрд грн.

Для сертифицированных субъектов наземного обслуживания при условии, что общее годовое количество воздушных судов (отправленные и прибывшие) в аэропорту (на аэродроме, вертодроме, постоянной взлетно-посадочной площадке) до 1 тыс. единиц минимальная страховая сумма составляет 523 тыс. грн, более 1 тыс. - 5 млн грн.

В случае, если субъект наземного обслуживания предоставляет услуги с общим годовым количеством воздушных судов (отправленные и прибывшие) из различных групп, минимальная страховая сумма определяется в соответствии с группой, в которой размер минимальной страховой суммы наибольший.

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