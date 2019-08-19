 Власти США не видят признаков начала рецессии

Об этом заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Никакой рецессии не предвидится", – заявил советник.

"Потребители работают. Их зарплата растет. Они тратят деньги и они откладывают сбережения. Я думаю, что мы находимся в довольно хорошей форме", – добавил Кадлоу.

Советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро также не придал значения предупреждающим сигналам, поступившим на минувшей неделе. По его словам, "хорошая" экономическая динамика побуждает инвесторов переводить деньги в США.

"У нас самая сильная экономика в мире, и деньги идут сюда благодаря нашему фондовому рынку. Они также идут сюда в погоне за доходами на наших рынках облигаций", – заявил Наварро.

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Американские фондовые рынки за прошедшую неделю снизились из-за опасений рецессии: все три главных фондовых индекса США в среду упали на 3%, частично отыграв потери лишь в пятницу на ожиданиях, что Европейский центральный банк может снизить ставки.

На короткое время на минувшей неделе держатели облигаций также потребовали более высокой процентной ставки по двухлетним государственным казначейским облигациям, чем по десятилетним. Подобное явление часто расценивается, как утрата веры в экономический рост в краткосрочной перспективе.

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