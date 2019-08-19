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 Киев увеличил поступления от арендной платы за землю на 256 миллионов

За последние 12 месяцев поступления в городской бюджет Киева от арендной платы за землю увеличились почти на 256 млн грн.

Об этом сообщили в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в Департаменте, по состоянию на 1 августа 2019 года поступления от арендной платы за землю составляют 1,87 млрд грн, а в 2018 году за этот же период составили 1,61 млрд грн. Следовательно, сумма поступления от арендной платы увеличились на 255,97 млн грн.

В Департаменте также обращают внимание, что бюджет города уже получил от продажи земельных участков чуть более 64 млн грн. За отчетный период заключено 13 договоров купли-продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения (выкуп земельных участков коммунальной собственности под собственным недвижимым имуществом).

До конца года планируется продажа 24 земельных участков общей стоимостью более 70 млн грн в случае, если Киевсовет поддержит такие решения.

Напомним, налоговое законодательство Украины определяет два вида платы за землю: земельный налог и арендная плата.

Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, которым земельные участки переданы в постоянное пользование.

Администрирование и ведение учета налогов возложен на Государственную фискальную службу. Департамент земельных ресурсов КГГА не имеет соответствующих полномочий.

В свою очередь плательщиком арендной платы является арендатор земельного участка на основании заключенного с Киевским городским советом договора аренды. Любые другие виды оплаты за земельные участки, в том числе право на которые не оформлено законодательством, не предусмотрены.

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины органы местного самоуправления имеют право устанавливать ставки платы за землю, в том числе арендной платы, который уплачивается на соответствующей территории.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143613
 
 
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