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Все про:назначение (357) Укроборонпром (410)

 Новым главой "Укроборонпрома" станет бывший топ-менеджер Новинского и Пинчука

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Выношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в тексте документа.

Тимофеев ранее возглавлял "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Новым главой Укроборонпрома станет бывший топ-менеджер Новинского и Пинчука 01

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Как сообщалось, 10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143610
 
 
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тобто - російський шпигун. ця грос-мразь під кінець своєї каденції ще прагне максимум підзаробити
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так а хто такий тоді грося, кому він тоді служив ці роки
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Как Луценко снять по представлению Зеленского, Гройсман показал комбинацию из трех пальцев, а как по представлению Гройсмана нового голову Укроборонпрома назначать так Зеленский дает добро? Не понял. А кто у нас президент? Гройсман?
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