 Луценко может похоронить дело контрабандиста Альперина, – НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), передает БизнесЦензор.

"Изменение генпрокурором подследственности… делает невозможным завершение расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. НАБУ призывает Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро", – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что следствие в деле ведется с октября 2017 года. Речь идет о схеме, внедренной должностными лицами государственного органа по растаможиванию рядом субъектов хозяйствования импортируемых товаров по заниженной стоимости, в результате чего государству причинен ущерб в размере 170 млн грн.

"В рамках этого расследования детективы инициировали наложения ареста на 450 млн грн компаний-участниц схемы. Впоследствии, в ноябре 2017, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере $800 тыс., чтобы те прекратили расследование и передали уголовное производство для дальнейшего досудебного расследования к другому правоохранительного органа. Он был разоблачен "на горячем", – отмечается в сообщении.

Обвинительный акт в отношении предлагавшего взятку направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.

Как пояснили в ведомстве, согласно ч.5 ст.216 УПК Украины запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования.

Но 24 мая дело было передано в ГБР, однако Генпрокурор конце июня отменил это решение.

"В то же время сам Генпрокурор за несколько месяцев передумал, и 15 августа по непонятным основаниям и без изучения материалов уголовного производства внезапно передал дело, изменив подследственность, Национальной полиции Украины. Следовательно, Юрий Луценко в конце сделал то, чего добивался предложением неправомерной выгоды детективам НАБУ конечный бенефициар компаний, фигурирующих в расследовании", – подчеркивается в сообщении.

НАБУ считает, что такие решения Генерального прокурора ставят под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Ведь даже в случае направления следователями Национальной полиции Украины обвинительных актов по этим делам в суд, все собранные доказательства могут быть признаны недопустимыми.

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Как сообщалось, в начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.

Перед этим генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

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